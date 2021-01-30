Alanyaspor Sivasspor maçı neden yarıda kaldı? Maç ne zaman oynanacak? İşte verilen karar
Alanyaspor Sivasspor maçı bugün saat 16:00'da başlamıştı. Alanyaspor 14. dakikada Fatih Aksoy'un bulduğu golle 1-0 öne geçmişti fakat karşılaşma hava şartları nedeniyle yarıda kaldı.
Alanyaspor-Sivasspor maçındaki yoğun yağmur yağışı sebebiyle hakem Zorbay Küçük, takımları soyunma odasına gönderdi. Maçla ilgili son karar verildi. 19. dakikada yarıda kalan karşılaşma futbolcuların sahada top sürmesinin zorlaşması nedeniyle yarıda kaldı.
Bu gelişme ile birlikte karşılaşmanın hakem kadrosu mücadelenin yarına ertelenmesine karar verdi. Alanyaspor - Sivasspor karşılaşması yarın saat 16:00'da kaldığı yerden başlayacak.
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