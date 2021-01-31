Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Mücadele yarım kalmıştı

Alanyaspor Sivasspor maçı, bugün kaldığı yerden devam edecek. Maçın 19'uncu dakikasında yarıda kalmasının ardından bugün devam ettirilmesini kararlaştıran Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleye kaldığı dakika itibariyle start verecek. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in erteleme maçında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağmur yağışı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçı yarına ertelenen Aytemiz Alanyasporun, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2 Şubat Salı günü oynayacağı karşılaşmanın 3 Şubat Çarşamba gününe alındığını açıkladı.



TFFden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Süper Ligin 22nci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumunda bugün saat 16.00da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.



Alanyada yaşanan yoğun yağış sonrasında saha zemininin elverişsiz hale gelmesi nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından 19. dakikada ertelenen karşılaşma, 31 Ocak Pazar günü aynı saatte kaldığı yerden oynanacak.



Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’ya alındı."