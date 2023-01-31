Canlı anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor
CANLI ANLATIM
ALANYASPOR 0-2 SİVASSPOR
GOL: 32' Yatabare, 45+2' Yatabare
İlk yarı sonucu: 0-2
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Efkan, Rassoul, Pereira, Balkovec, Ahmed Hassan, Doumbia.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare.
ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başayan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir. Kırbıyık Holidng Stadı'nda oynanan maçın hakemi Yiğit Arslan.