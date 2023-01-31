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Canlı anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Sivasspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Alanyaspor Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 16:15

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor

CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 0-2 SİVASSPOR

GOL: 32' Yatabare, 45+2' Yatabare

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Efkan, Rassoul, Pereira, Balkovec, Ahmed Hassan, Doumbia.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başayan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir. Kırbıyık Holidng Stadı'nda oynanan maçın hakemi Yiğit Arslan.

 

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#Alanyaspor#Sivasspor#Süper Lig

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