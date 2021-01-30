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Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi! Ne zaman oynanacak?
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle yarıda kaldı ve ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle yarıda kaldı ve ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek. Mücadele 19. dakikada durduruldu.
ALANYASPOR 1-0 SİVASSPOR
Gol: 14' Fatih Aksoy
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