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Spor Arena
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi! Ne zaman oynanacak?

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Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi! Ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle yarıda kaldı ve ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle yarıda kaldı ve ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek. Mücadele 19. dakikada durduruldu.

ALANYASPOR 1-0 SİVASSPOR

Gol: 14' Fatih Aksoy

 

 

 

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