Alanyaspor savunmanın bel kemiğini deplasmana götürmedi! Trabzonspor'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Fenerbahçe yenilgisini Kasımpaşa galibiyetiyle telafi eden Trabzonspor, zirve yarışından kopmamak için Alanyaspor engelini kayıpsız atlatmak zorunda.

- Uzun süredir sakat olan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür ile birlikte Kamil Ahmet Çörekçi de bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Djaniny'nin durumu maç saatinde netleşecek.

- TD Abdullah Avcı, Berat Özdemir'in yanında orta alanda geçtiğimiz hafta Abdulkadir Parmak'la başlamıştı. Flavio ya da Lewis Baker'a geri dönüş yapabilir. Parmak'ın varlığı Berat'ın performansını düşürmüş gibiydi...

- Hücumda da Djaniny yetişmezse ilk tercih Benik Afobe olacaktır. Kanatlarda Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme, merkezde Anastasios Bakasetas devam eder.

ALANYASPOR

- Bir ara süper Lig'in zirvesinde yer alan ama arka arkaya kötü sonuçlar alıp dökülen, sonra yeniden toparlanmasına rağmen bir kez daha galibiyetsiz seriye giren Alanyaspor'da savunmanın bel kemiği Steven Caulker sakatlığı nedeniyle "evde" bırakıldı.

- Caulker dışında Khouma Babacar belirsizliği de vardı ancak son 2 lig maçını pas geçen Senegalli forvet takımla birlikte geçtiğimiz günlerde antrenmanlarda yer aldı, ilk 11'de olmasa bile maç kadrosunda kendine yer bulacaktır.

- TD Çağdaş Atan'ın Caulker yerine Fatih Aksoy'u savunmanın ortasında değerlendirmesi şaşırtıcı olmaz. Forvette de Babacar yerine Adam Bareiro görev yapacaktır.

- Atan, hücumda bir arayış içerisinde... Damian Kadzior, Göztepe karşısında Efecan Karacan yerine ilk 11'de başlayıp asist yaptı. Kaptanı bir kez daha yedek kulübesinde görebiliriz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Alanyaspor'un ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Abdullah Avcı, Alanyaspor'a rakip olduğu 7 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%36'lık kesim son 4 lig maçını galibiyetsiz geçen Alanyaspor karşısında bordo-mavili ekibin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Trabzonspor TD Abdullah Avcı'dan Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşması!

"Rakibe buradan çıkamayacağını hissettirmeniz lazım..."