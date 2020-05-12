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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Alanyaspor sabah antrenmanını tamamladı

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Alanyaspor sabah antrenmanını tamamladı
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Aytemiz Alanyaspor lig hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, saat 09.30 ve 10.30'da başlayan idmanda kondisyon koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Alanyasporlu futbolcular çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00'de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Alanyaspor sabah antrenmanını tamamladı

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