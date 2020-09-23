AA
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Alanyaspor, Rosenborg maçına hazır
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
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