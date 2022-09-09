Canlı Anlatım: Alanyaspor MKE Ankaragücü

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Süper Lig'de 6. haftada Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 0

Ankaragücü: 0

Goller

Alanyaspor'a konuk olduğu ilk Süper Lig maçını 2-0 kazanan Ankaragücü, daha sonraki iki ziyaretinden toplam dokuz gol yiyerek mağlup ayrıldı. Süper Lig tarihinde Ankara takımlarıyla oynadığı üst üste iki maçtan aynı sonuçla ayrılmayan Alanyaspor, son karşılaşmasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi, lig tarihinde ilk kez Ankara takımlarına karşı üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon oynadığı dört maçtan 1 puan çıkarabilen Ankaragücü, Süper Lig tarihinde sadece üç sezonun ilk beş karşılaşmalık sürecini 1 puanla geçti. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında İstanbulspor'a 1-0 yenilen Alanyaspor, Francesco Farioli göreve geldikten sonra üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Alanyaspor en son Aralık 2021'de Bülent Korkmaz yönetiminde seyircisi önünde üst üste iki karşılaşmayı puansız geçti. 2022/23 Süper Lig sezonunda duran top organizasyonundan en fazla gol yiyen iki takım Ankaragücü ve Alanyaspor.

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Bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta birer gol atan Efkan Bekiroğlu, daha sonraki üç karşılaşmada rakip kaleye gönderdiği altı şutta fileleri havalandıramadı. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son iki golü kaydeden Giorgi Beridze, Dever Orgill'den bu yana Ankara ekibinin ligde attığı üst üste 3+ golde imzası bulunan ilk isim olmak istiyor.

Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında iki asist yapan Tolga Ciğerci, daha önce İstanbul Başakşehir adına oynadığı 46 karşılaşmada sadece bir gol pası verebilmişti.Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçı da 6-0'lık skorlarla kaybetti. Bu yenilgilerin ikincisinde Akdeniz ekibinin başında Francesco Farioli bulunuyordu.

ALANYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.