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Alanyaspor Mardin 1969 maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgiler

#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Mardin 1969 Spor
Alanyaspor Mardin 1969 maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın bilgiler

Alanyaspor Mardin 1969 maçı iki ekip Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor sahasında 3. Lig 3. Grup ekibi Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 8. sırada tamamlayan Alanyaspor'da şimdi gözler kupa mücadelesinde. Peki Alanyaspor Mardin 1969 maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Mardin 1969 spor 3. Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 18 puan alarak düşme hattının hemen üzerinde 14. sırada yer alıyor. Son oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Mardin 1969 Spor da kupa heyecanı yaşanıyor. Gözler şimdi maç saatine çevrildi. Peki Alanyaspor Mardin 1969 maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgiler

ALANYASPOR MARDİN 1969 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLER

Alanyaspor Mardin 1969 maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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