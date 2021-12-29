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Mardin 1969 spor 3. Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 18 puan alarak düşme hattının hemen üzerinde 14. sırada yer alıyor. Son oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Mardin 1969 Spor da kupa heyecanı yaşanıyor. Gözler şimdi maç saatine çevrildi. Peki Alanyaspor Mardin 1969 maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgiler

ALANYASPOR MARDİN 1969 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLER

Alanyaspor Mardin 1969 maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.