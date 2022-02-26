Alanyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçın birini kaybeden Alanyaspor, bu mağlubiyeti gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son iki maçı kaybeden Konyaspor, en son Nisan 2021’de üç karşılaşmalık bir seri yaşadı. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun ilk iki sırasında giren takımlarla oynadığı son sekiz karşılaşmadan galip ayrılamayan Alanyaspor, bu maçların beşinde gol sevinci yaşayamadı.Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçın birini kaybeden Alanyaspor, bu mağlubiyeti gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son iki maçı kaybeden Konyaspor, en son Nisan 2021’de üç karşılaşmalık bir seri yaşadı. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun ilk iki sırasında giren takımlarla oynadığı son sekiz karşılaşmadan galip ayrılamayan Alanyaspor, bu maçların beşinde gol sevinci yaşayamadı.

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Bu sezon Süper Lig’de Alanyaspor ve Konyaspor’dan daha fazla direkt atak golü atan tek takım Hatayspor. Bu dönemde Konyaspor’dan daha az direkt atak golüne izin veren iki takım bulunurken; Alanyaspor ise bu şekilde kalesinde iki gol gördü. Bu sezon Süper Lig’de rakiplerine ön alanda en fazla top kaptıran takım Alanyaspor, bu şekilde dört gol yedi. Bu dönemde bu bölgede kaptırdığı toplar sonucunda en az gol yiyen iki takımdan biri Konyaspor.

Alanyaspor’un attığı son üç golün ikisinin sahibi olan Wilson Eduardo, bu sezon ilk 11’de çıktığı 9 maçta toplam altı golde pay sahibi olurken; oyuna sonradan dahil olduğu yedi karşılaşmada skor katkısı yapamadı. Konyaspor’un ligdeki son golününün sahibi ve bu sezon takımının en golcü ismi olan Sokol Cikalleshi’nin Süper Lig kariyerinde Alanyaspor’dan daha fazla gol attığı tek rakibi Göztepe.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un Süper Lig kariyerinde yenilmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı ve mağlup ettiği rakibi Alanyaspor.

ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Konyaspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.