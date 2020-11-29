Canlı | Alanyaspor Konyaspor maçı
Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Peki Alanyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçtan bilgiler...
Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
ALANYASPOR 0-0 KONYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets
Alanyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Barış Şimşek yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.
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