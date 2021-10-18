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Alanyaspor Kayserispor maçÄ± saat kaçta, hangi kanalda? 

#Süper Lig#Alanyaspor#Kayserispor
Alanyaspor Kayserispor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda

Alanyaspor Kayserispor maçÄ± ile 9. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ mücadelesinde iki takÄ±m karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiÄŸi 2016/17'den bu yana en fazla maÄŸlup ettiÄŸi ve gol attÄ±ÄŸÄ± iki rakibinden biri Kayserispor. Alanyaspor'a rakip olduÄŸu son yedi Süper Lig maçÄ±nÄ± kazanamayan Kayserispor, son galibiyetini AralÄ±k 2017'de deplasmanda aldÄ±. SahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son iki Süper Lig maçÄ±nÄ± gol yemeden kazanan Alanyaspor, en üst ligde sadece bir kez bu ÅŸekilde üst üste 3+ galibiyet alabildi. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 Süper Lig maçÄ±nÄ±n sadece birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini bu sezon BaÅŸakÅŸehir'i 1-0 maÄŸlup ederek aldÄ±. Süper Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son altÄ± maçÄ±n üçünü kazanan Kayserispor, aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetlerin tamamÄ±nda kalesini gole kapattÄ±.

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SÃ¼per Lig'in 2021/22 sezonunda rakiplerine Alanyaspor'dan daha fazla ÅŸut fÄ±rsatÄ± tanÄ±yan tek takÄ±m Trabzonspor. Kayserispor ise bu sÃ¼reÃ§te ligde en az ÅŸut Ã§eken ekip konumunda. SÃ¼per Lig'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ maÃ§ta iki golde pay sahibi olan Fatih Aksoy, daha Ã¶nceki 37 karÅŸÄ±laÅŸmada aynÄ± sayÄ±da gole katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu sezon SÃ¼per Lig'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± beÅŸ maÃ§ta beÅŸ gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan Kayserispor orta sahasÄ± Bernard Mensah, ÅŸimdiden 2020/21'in tamamÄ±nda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sayÄ±yÄ± yakaladÄ±.

Alanyaspor'un baÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± beÅŸ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda yenilgi almayan BÃ¼lent Korkmaz, teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerinin en uzun serisini egale etmek istiyor. BÃ¼lent Korkmaz'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlara konuk olduÄŸu ilk maÃ§Ä± kazanan Hikmet Karaman, daha sonraki dÃ¶rt karÅŸÄ±laÅŸmada da meslektaÅŸÄ±nÄ± maÄŸlup edemedi.

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ALANYASPOR KAYSERÄ°SPOR MAÃ‡I SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?Â

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Alanyaspor Kayserispor maÃ§Ä± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadele beIN Sports 2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Kayserispor

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