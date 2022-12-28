Canlı anlatım: Alanyaspor Kayserispor maçı

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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 2-0 KAYSERİSPOR

GOL: 21' Ahmed Hassan, 36' Yusuf Özdemir

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Gökhan, Cardoso, Emrah, Mensah, Gavranovic.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Alanyaspor, daha uzun bir gole kapama serisini sadece Temmuz-Ekim 2020 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı. Son iç saha karşılaşmasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi, Kasım 2019'dan bu yana seyircisi önünde üst üste iki maçı boş geçmedi. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, Aralık 2017'den bu yana üst üste üç dış saha galibiyeti alamıyor. Sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran Çağdaş Atan ise teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste üç deplasman galibiyeti almak istiyor.

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Son altı takvim senesinde çıktığı son Süper Lig maçlarının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini Aralık 2019'da Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada aldı. Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde üst üste iki yenilgi almadı. Sarı-krımızılıar, daha önceki beş karşılaşmanın hiçbirini kaybetmemiş ve olası 15 puanın 11'ini hanesine yazdırmıştı.

Kayserispor, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana maç başına en fazla isabetli pas yaptığı ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı Süper Lig sezonunu geçiriyor. Bu sezon iç sahada en yüksek topla oynama yüzdesine sahip ekip olan Alanyaspor, aynı zamanda seyircisi önünde en fazla pas yapan ekip. Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünü altı farklı oyuncu kaydederken, bu süreçte 2+ gol sevinci yaşamayı başaran tek isim Jure Balkovec. Görev yaptığı son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağlayan Kayserispor stoperi Majid Hosseini, Türkiye kariyerinde daha önceki 97 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti. Mario Gavranovic, geçen sezon Kayserispor'un Alanyaspor'a attığı gört golün üçüne doğrudan katkı sağladı. Hırvat oyuncunun sarı-kırmızılı formayla daha fazla golde pay sahibi olduğu bir rakibi bulunmuyor.

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ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kayserispor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.