Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla gol attığı takım Kayserispor.

Süper Lig'de oynadığı son 15 dış saha maçının 13'ünü kaybeden ve toplam 45 gol yiyen Kayserispor, iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı.

Çıktığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, o mağlubiyeti gol atamadığı tek karşılaşmada aldı.

Geçen sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol yiyen ve en kötü gol averajına sahip olan takım Kayserispor'du. Süper Lig'in 2019/20 sezonundan bu yana en fazla oyuncusu kafa golü atan takım Alanyaspor.

Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Kayserispor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor stoperi Steven Caulker, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Kayserispor'a atmıştı. Lig kariyerinde attığı son beş golü deplasmanda kaydeden Alanyaspor oyuncusu Davidson, Ağustos 2019'dan bu yana iç sahada gol sevinci yaşayamıyor.

Kayserispor kalecisi Silviu Lung Jr.'ın Süper Lig kariyerinde maç başına Alanyaspor'dan daha fazla gol yediği tek rakibi Galatasaray.

Hes Kablo Kayserispor ile sözleşme uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, mutlu olduğunu söyledi.

Menajeri Cesar Santana ile birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve sözleşmesini 2023 yılı sezon sonuna kadar uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique bu davranışından ötürü huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kayserispor'da yeralmaktan keyif duyduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Menajerim Cesar Santana ve başkanımız Berna Gözbaşı, benim için en iyi kontratı düzenlediler. Kayserispor ile sözleşme yapmaktan mutluyum" dedi.

Sakatlığından ötürü Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, "Sakatlığımın geçip sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kontratımın karşılığını sahada vereceğim. Futbol oynamayı ve gol atmayı özledim" açıklaması yaptı.