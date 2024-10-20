Alanyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor ile Kasımpaşa 17. randevuda!

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Milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Şener yapacak. Ali Yılmaz ise dördüncü hakem olacak.

ALANYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. 20 Ekim Pazar akşamı oynanacak Alanyaspor Kasımpaşa maçı saat 19.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Geride kalan haftalarda turuncu-yeşilliler 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu aldığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

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Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce Süper Lig’de 16 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 8 kez kazanırken turuncu-yeşilliler ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.