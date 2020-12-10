Alanyaspor, İzmir’de yara aldı! Averajla liderliğini korudu...

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasında 7’nci haftada oynanması gereken ancak İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maç dün oynandı. Deplasmandaki maçın büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan ve rakibine karşı baskılı oynayan Alanyaspor, 70’inci dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü. Sık sık pozisyonlara giren ve yüzde 64 topla oynama yüzdesini yakalayan Akdeniz ekibi, istediği golü bulamadı ve sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI



Topladığı 23 puanla, aynı puandaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde averaj farkıyla liderliğini sürdüren turuncu yeşilli takım, rakipleriyle farkı açma umudunu pazar akşamı evinde oynayacağı Beşiktaş maçına bıraktı. Lige oldukça başarılı bir başlangıç yapan Alanyaspor, 5’inci hafta Galatasaray’ı yenerek yükseldiği liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. 11’inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ne ve dün akşam erteleme maçında yine deplasmanda Göztepe’ye yenilen Alanyaspor, tekrar çıkış yakalamak istiyor. Takımda kaptan Efecan Karaca’nın koronavirüs nedeniyle karantinada, François Moubandje, Ceyhun ve Ufuk’un sakatlığının ardından, Göztepe maçında sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Salih Uçan’ın da oynamayacak olması nedeniyle teknik direktör Çağdaş Atan’ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Moubandje’nin Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor.

ALANYASPOR EVİNDE DAHA BAŞARILI



Aytemiz Alanyaspor bu sezon oynadığı 11 lig maçının 5’ine evinde çıkarken bu mücadelelerin 4’ünde galip gelen taraf oldu. Bir maçında berabere kalan turuncu yeşilli takım evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda da genel olarak başarılı olan Akdeniz ekibi oynadığı 6 deplasman maçının 3’ünde galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı ve son 2 deplasmanda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Evinde oynadığı maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor sadece beraberliğe kaldığı maçta tek gol yedi. Özellikle kanat ağırlıklı atak futbol oynayan turuncu yeşilli takım deplasmanda da 8 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 5 gol gördü.



GOLCÜLER SUSTU



Bu arada, Alanyaspor’un hücümcu ayakları Davidson ve Adam Bareiro’nun son haftalardaki suskunlukları dikkat çekiyor. Davidson etkili oyunuyla ligin ilk 6 haftasında 6 gol bulurken gol krallığında da ilk sırada yer alıyor. En son 6’ncı haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında gol sevinci yaşayan sol kanat, başka gol atamadı. 3 gollü forvet oyuncusu Adam Bareiro da 6-0’lık Atakaş Hatayspor maçının ardından 7 haftadır fileleri havalandıramıyor. Yine 3 gollü bir diğer forvet Khouma Babacar, Galatasaray maçıyla turuncu yeşilli formayla gol perdesini açarken, Alanya’da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında rakip fileleri havalandırdı.



ESKİ TAKIM VE EKİP ARKADAŞLARI İLK KEZ KARŞILAŞACAK



Bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile çıkışa geçmek isteyen Alanyaspor’da ilk teknik direktörlük kariyerini yaşayan Çağdaş Atan, siyah-beyazlılarda futbol oynadığı dönemde takım arkadaşı olan, daha sonra da teknik ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın ile ilk kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda Alanyaspor’da, geçen sezon da Beşiktaş’ta görev yaparken Sergen Yalçın’ın ekibinde bulunan teknik direktör Çağdaş Atan, eski arkadaşına karşı 3 puanı alan taraf olmak için oyuncularını hazırlayacak.

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