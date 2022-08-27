Canlı: Alanyaspor - İstanbulspor maçı

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Süper Lig'de Alanyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
Maçta ikinci yarı oynanıyor
Alanyaspor 0-1 İstanbulspor
Gol: 49' Ethemi
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada İstanbulspor’dan Topalli'nin pasıyla topla buluşan Oğuzhan Berber'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.
5. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında Wilson Eduardo ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Eduardo’nun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Jetmir Topalli’nin pasıyla İbrahim Yılmaz penaltı noktası üzerinde topla buluştu. İbrahim’in gelişine sert şutunda Balkovec mutlak gole engel oldu. Oyunu durduran Hakem Kürşad Filiz, pozisyon öncesi faul olduğunu değerlendirdi.
38. dakikada Furkan Bayır'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan Bekiroğlu topu ayağının dışıyla önüne aldığı esnada Oğuzhan Berber son anda kayarak topu kornere çeldi.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz
ALANYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor İstanbulspor maçı saat 21:45’te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz.