Alanyaspor, İstanbul deplasmanından puansız döndü!

Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig’in 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçı Medipol Başakşehir, 64’üncü dakikada Mahmut ve 80’inci dakikada penaltıdan Visca’nın kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Alanyaspor, 43 puanla 6’ncı sırada kaldı.



Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonu yaptığı değerlendirmede yenilgi nedeniyle mutsuz olduklarını söyledi. Erol Bulut, "3 aydan sonra ilk maçımızı oynadık. 2-0’lık skorla kaybettik. İyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Yakaladığınızı değerlendiremediğinizde maç sonunda üzgün ayrılıyorsunuz. İlk 15-20 dakika kontrol bizdeydi ama basit bir hatayla gol yedik. Maçı çevirmeye çalıştık, sonra da penaltı oldu, pozisyon da penaltı görünüyor. Hakem doğru karar verdi. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek ve 7 maçta maksimum puan almak. Kupada da finale gidip kupayı kazanmak. 3 aydan sonra pandemiden geri dönmek kolay değil. Çoğu futbolcu sıkıntı yaşayabilir. Fiziksel olarak bir sorun yaşamadık, mental olarak da sıkıntımız yok" dedi.



Aytemiz Alanyaspor, ligde 28’nci hafta maçında 22 Haziran Pazartesi günü sahasında lider Trabzonspor’u konuk edecek.

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