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DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Alanyaspor ilk kez Avrupa arenasında! İstikamet Norveç...

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Alanyaspor ilk kez Avrupa arenasında! İstikamet Norveç...
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UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor, perşembe günü deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına çıkacak Alanyaspor’da hedef Norveç ekibini yenip, Avrupa’da ilerlemek.

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Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi’nde, 3’üncü ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maç için turuncu yeşilli takım çarşamba günü saat 12.00’de Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e gidecek.

Alanyaspor 2-0 Kayserispor
Alanyaspor 2-0 Kayserispor

Süper Lig’in ikinci haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0’lık skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisinde oyuncular bir günlük iznin ardından bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapacakları idmanla Rosenborg maçı hazırlıklarına başlayacak. Pazartesi ve salı günü Alanya’da antrenman yapacak turuncu yeşilli takım son idmanı çarşamba günü akşam Norveç’te gerçekleştirecek.

LİGDEKİ GALİBİYETLER MORAL VERDİ

Akdeniz temsilcisinin kadrosunda bu sezon birçok değişiklik olurken, teknik heyetle birlikte takımda bir kabuk değişimi oldu. Lig öncesi hazırlık maçları ve yeni sezonun ilk iki maçında alınan galibiyetler takımda moralleri yükseltirken, turuncu yeşilliler Avrupa’da da gidebildikleri kadar gitmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor 3’üncü ön eleme turunda Rosenborg’u yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

 

Alanyaspor ilk kez Avrupa arenasında İstikamet Norveç...

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