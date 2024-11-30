Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya, yüksek oranlar Misli'de!

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İlandır.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak.

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut, Draguş, Cham, Cihan, Banza.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

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Alanyaspor ve Trabzonspor’un aralarında oynadığı son 5 maçın 3’ü “KG Yok” bitti.

Trabzonspor’un oynadığı son 5 maçın 4’ü “2,5 Üst” bitti.

Alanyaspor, evinde oynadığı son iki lig maçından da puan alamadı.

Alanyaspor’un ligde oynadığı son 5 maçın 3’ü “2.5 Alt” bitti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Alanyaspor galibiyetine 1.98, beraberliğe 3.04, Trabzonspor kazanıra ise 2.88 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28’i Trabzonspor’un galibiyetini tercih ediyor.

17. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN ALANYASPOR'A MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş'ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.