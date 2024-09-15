Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta maçları || Alanyaspor Hatayspor maçı muhtemel 11'ler!

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Alanyaspor Hatayspor maçı öncesi geri sayım devam ediyor. Süper Lig 5. haftada Alanyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Alanyaspor Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Hatayspor maçı 15 Eylül Pazar yani bugün saat 20.00'de beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul | Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec | Richard, Makouta | Cordova, Efecan, Rony Lopes | Serdar. Atakaş



Hatayspor: Erce | Kamil Ahmet, Calvo, Burak, Cemali | Bamgboye, Görkem, Diack, Fernandes | Aboubakar, Strandberg