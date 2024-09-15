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Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta maçları || Alanyaspor Hatayspor maçı muhtemel 11'ler!

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Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 5. hafta maçları || Alanyaspor Hatayspor maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 15:42

Alanyaspor, Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları kapsamında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi geri sayım devam ederken gözler "Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar karşılaşma öncesinde belli oldu. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için muhtmel 11'ler dahil tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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Alanyaspor Hatayspor maçı öncesi geri sayım devam ediyor. Süper Lig 5. haftada Alanyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte  Alanyaspor Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Hatayspor maçı 15 Eylül Pazar yani bugün saat 20.00'de beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER 

Alanyaspor: Ertuğrul | Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec | Richard, Makouta | Cordova, Efecan, Rony Lopes | Serdar. Atakaş

Hatayspor: Erce | Kamil Ahmet, Calvo, Burak, Cemali | Bamgboye, Görkem, Diack, Fernandes | Aboubakar, Strandberg

 

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#Alanyaspor#Hatayspor#Maç

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