Canlı Anlatım: Alanyaspor Hatayspor maçı

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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Alanyaspor: 2

Hatayspor: 0

Goller: 17' Emre Akbaba, 31' Eduardo

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame.



Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.

Alanyaspor ile Hatayspor arasında oynanan dört resmi maçın hiçbirinde iki ekip de gol sevinci yaşayamazken, taraflardan birinin fileleri havalandırdığı iki karşılaşma toplam 11 gole sahne oldu.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor, iç sahada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 6 puan toplayan Hatayspor, daha önceki yedi karşılaşmadan aynı miktarda puan çıkarabilmişti. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan daha fazla direkt hücum golü atan sadece iki takım bulunuyor: Hatayspor ve Trabzonspor.

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Bu sezon Süper Lig'de yedi asisti bulunan Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, en üst ligde daha yüksek sayıya ulaştığı bir sezon geçirmedi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Hatayspor forveti Mame Biram Diouf, görev yaptığı son üç lig maçında üç golde pay sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de en fazla golde pay sahibi olan Hatayspor oyuncusu konumundaki Saba Lobzhanidze, şimdiden 2020/21'in tamamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son Süper Lig maçında Domenec Torrent'in çalıştırdığı Galatasaray'ı 4-2 mağlup eden Ömer Erdoğan, daha önceki altı karşılaşmada tek galibiyet alabilmiş ve aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Hatayspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.