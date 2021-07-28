Alanyaspor Hatayspor maçı, iki kent takımının sezon öncesi hazırlıklarında önemli pay sahibi olacak. Kadrosuna pek çok ismi katan Alanyaspor ve Hatayspor, sezon öncesi mücadeleleri ile kadrolarını sınayacak. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Hatayspor maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak. Karşılaşmanın henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HATAYSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.