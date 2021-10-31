Canlı Anlatım: Alanyaspor Göztepe Maçı

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE

GOL: 3' Davidson

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Dzenan, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Adis Jahovic

Mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başladı. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Alanyaspor – Göztepe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Alanyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.