Canlı Anlatım: Alanyaspor Göztepe Maçı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE
GOL: 3' Davidson
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Dzenan, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Adis Jahovic
Mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başladı. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Alanyaspor – Göztepe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.
Alanyaspor'la 9. randevu
Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.
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