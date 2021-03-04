Alanyaspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 8. randevu

Süper Lig'de üç maçtır kazanan Göztepe, dört maçlık seriyi en son Kasım-Aralık 2017 arasında yakaladı.

Süper Lig'de üç maçtır gol atamayan Alanyaspor, lig tarihinde daha uzun bir gol hasretini sadece bir kez yaşadı. Bu sezon deplasmanda en az isabetli şut çeken üç takımdan biri olan Göztepe, bu şutların %34'ünü gole çevirdi. Efecan Karaca, Alanyaspor'un Göztepe'ye Süper Lig'de attığı 10 golün %60'ına doğrudan katkı sağladı. Salih Uçan'ın bu sezon Süper Lig'de yaptığı beş gol katkısının dördü iç saha maçlarında geldi.

Halil Akbunar, Göztepe formasıyla Süper Lig'de ilk 11 başladığı son iki Alanyaspor maçında birer asist yaparken, İzmir ekibi bu iki karşılaşamayı da 1-0'lık skorlarla kazandı. Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Cherif Ndiaye, bu golleri rakip kaleye gönderdiği toplam 13 isabetli şutta kaydetti.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde üst üste Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 35 puanla 9. sırada girdi. Kırmızı kart cezalısı Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı bulunan Zlatko Tripic'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Sıralamada 42 puanla 7. durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, galip gelemediği son 3 maçta gol üretemedi. Üst üste 2 maçını kaybeden Alanyaspor'da cezalı Salih Uçan yarın oynayamayacak.

AKDENİZ EKİBİYLE 8. RANDEVU

Süper Lig'de Alanyaspor'la 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 10 gol gördü. İzmir temsilcisi ligin ilk devresinde rakibini 1-0 mağlup etmişti.