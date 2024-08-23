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Alanyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'de 3'üncü Hafta heyecanı ekranlara gelecek. Göztepe ile 27'nci kez karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor, rakibi karşısından 10 kez beraberlikle ayrıldı. 9 maçta Alanya ekibinin üstünlüğü bulunurken, 7 maçı Göztepe kazandı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Konyaspor'u konuk edecek. 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.