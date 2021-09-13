Alanyaspor - Giresunspor maçı sonrası Zeki Yavru'nun hakem tepkisine Volkan Demirel'den destek geldi

Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden ve henüz puanla tanışamayan Giresunspor'da Kaptan Zeki Yavru, maç sonrası zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Mağlubiyeti hak etmediklerinin altını çizen Zeki, "Deplasmanda bu kadar net pozisyona girebilirsiniz. Bulduğunuzu atmanız gerekiyor. Yeni bir takımız. Camiadan, şehirden özür diliyoruz. Bu oyunun hakkı bu değildi. Bir tane net pozisyon vermedik. İki maçtır aynı." dedi.

Maçta yaşanan penaltı pozisyonunda hakemin VAR'dan çağrılmamasını eleştiren Zeki Yavru, "Biz kimsesiz değiliz. Biz şehir takımıyız. Bizi istediği gibi doğramaya kimsenin hakkı yok. İçeride izledim, yüzde 100 penaltı. Bu kadar olmaz. Bu takım 45 yıl sonra ligde, küçük bir şehir ama kimsenin buna hakkı yok. İnsanların alın teriyle oynamak kolay olmamalı. Hakemlerin hiçbir tanesine saygısızlığım yok. Biz bak alın teri döküyoruz. Yırtındık resmen ikinci 45 dakika. Hakkımızı çalıyor. Bu VAR'da nasıl bir kıstas var bilmiyorum. 90+5. dakika... Adamın kolundan tutup çekiyor. Resmen şaibeli pozisyon. Neye göre orta hakem var! Çağır orta hakemi VAR'da izlesin. Kararı o versin. Bu kadar basit değil." diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL: "SÖZLERİ GAYET HAKLI"

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel ise Zeki Yavru'nun söylediklerine katıldığını belirterek "Zeki'nin dediklerine katılıyorum. Yüzde 100 penaltı. Çok haklı dediklerinde. Sözleri gayet haklı." diye konuştu.