Alanyaspor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor, Alanyaspor'a rakip olduğu son üç resmi maçta da 2+ gol yedi ancak bu karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı. Alanya ekibinin son iki iç saha mağlubiyeti de Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar karşısında geldi. Giresunspor, Süper Lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk dört maçı da gol atamadan kaybeden üçüncü takım olabilir. Daha önce bir sezona bu şekilde giren iki takım da sezon sonunda ligde kalmayı başardı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha önceki 25 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta dokuz gol yiyen Alanyaspor, aynı sayıda gole daha önceki sekiz karşılaşmada izin verdi. Süper Lig'de geride kalan üç haftalık süreçte Alanyaspor'dan daha az isabetli şut çeken tek takım Giresunspor. Süper Lig'in ilk üç haftasında kalesine en fazla toplam ve isabetli şut gelen takım Alanyaspor. Giresunspor ise bu süreçte kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip konumunda.

Alanyaspor'un Süper Lig'deki son golünü atan Famara Diedhiou, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında fileleri havalandırmak istiyor. Süper Lig'in ilk üç haftasında en fazla çalım atan ve ikili mücadele kazanan oyuncu, Giresunspor forması giyen Serginho.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Giresunspor maçı bugün saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.