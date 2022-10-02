Canlı anlatım: Alanyaspor Giresunspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR 0-0 GİRESUNSPOR
KIRMIZI KART: 4' Serginho (Giresunspor)
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Rassoul, Targhalline, Doumbia, Umut, Efecan, A. Hassan.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Can, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic
ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Giresunspor ile mücadele ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.