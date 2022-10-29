Canlı anlatım: Alanyaspor - Gaziantep FK maçı

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Alanyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçta kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK

Gol: 21' Leroy Fer, 50' Balkovec

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Doumbia, Fer, Umut, Efecan, Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan.

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Arda, Djilobodji, Tosca, Furkan, Jevtovic, Sagal, Markovic, Maxim, Figueiredo.

Alanyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yiyen Gaziantep FK'nın, en üst lig tarihinde daha fazla karşılaşıp gole kapama yapamadığı iki rakibi bulunuyor: Galatasaray & Sivasspor. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada bu sezon İstanbulspor'dan aldı. Son 13 iç saha karşılaşmasının sadece birinde kalesini gole kapatabilen Akdeniz ekibinin, seyircisi önünde gol yemediği son karşılaşma Gaziantep FK'ya karşıydı.

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Süper Lig'deki beş maçlık galibiyet hasretini deplasmandaki son karşılaşmasında Konyaspor'u 1-0 yenerek noktalayan Gaziantep FK, en üst lig tarihinde üst üste 2+ dış saha galibiyeti aldığı seriyi sadece bir kez yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek topla oynama yüzdesine sahip takım Alanyaspor, en düşük yüzdede kalan ekip ise Gaziantep FK. Francesco Farioli'nin ekibi şu ana kadar oynadığı 11 maçın altısında en az %60'lık oran yakaladı ve bu alanda en yakın takipçilerini ikiye katladı.

Süper Lig kariyerinde attığı beş golün üçü ceza sahası dışından gelen ve bunların ikisini bu sezon kaydeden Jure Balkovec, şimdiden daha önceki iki sezonda oynadığı 63 maçtaki sayısını geride bıraktı.

Son iki Süper Lig maçında birer gol atan Alanyaspor santrforu Koka, üst üste üç karşılaşmalık seriyi en son Ekim-Kasım 2020 arasında Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde yakaladı. Gaziantep FK formasıyla ilk golünü geçen hafta Konyaspor filelerine gönderen Arda Kızıldağ, takımının bu sezon Süper Lig'de kaydettiği en geç gole imza attı. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kaybeden ve bu karşılaşmalarda toplam 15 gol yiyen Erol Bulut, daha önceki beş karşılaşmada tek yenilgi almış ve kalesinde sadece üç gol görmüştü.

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ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.