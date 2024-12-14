Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Sorescu, kaleci Dioudis, Saborit ve Bitok, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda Ertuğrul Ersoy, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 17. haftadaki Onvo Antalyaspor müsabakasında görev alamayacak. Peki, Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Gaziantep FK hangi kanalda? Süper Lig Alanyaspor Gaziantep FK maçı canlı izle bilgisi
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Gaziantep FK maçı Gain Park Stadı'nda 14 Aralık Cumartesi 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta , Efecan, Janvier, Loide Agusto ,Cordova.
Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Mandouki, Halil, Maxim, Lungoyi, Okereke.
Alanyaspor ile 11. randevu
Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Alanyaspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce yapılan 10 maçın 6'sını Alanya temsilcisi, 3'ünü ise Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Gaziantep FK 3-0, ikinci müsabakayı da Alanyaspor aynı skorla kazanmıştı.