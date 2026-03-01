Galatasaray'ın iki yıldızına Alanyaspor galibiyetinin ardından methiyeler düzdü: 'Hayatlarındaki ilk maçı oynuyormuşçasına coşkululardı!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayamayan ve ilk 30 dakikada pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde rakip kalede daha çok göründü ve 45+2. dakikada Sacha Boey'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Steve Mounie'nin 49. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

Gol sonrasında oyuna ağırlığını koyan Galatasaray; 58. dakikada Lucas Torreira'nın, 83. dakikada ise Victor Osimhen'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

DERBİYE LİDER ÇIKACAK

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbiye lider ünvanıyla çıkacak.

Ligde 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede giren sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor engelini 3 puanla aştı.

Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran Galatasaray, sarı-lacivertlilerle farkı da maç fazlasıyla 5'e taşıdı ve Beşiktaş derbisine lider çıkmayı garantiledi.

LİGDE İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

ALANYASPOR'A KARŞI LİGDEKİ SON 7 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçı galip tamamladı.

Alanya temsilcisi karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında yaşayan "Cimbom" sonrasındaki 9 müsabakada sırasıyla 2 beraberlik, 7 galibiyet aldı.

OSİMHEN, TOPLAMDA 17 GOLE ULAŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Alanyaspor maçına kadar 24 resmi müsabakada 16 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, ligdeki 17. maçında 10. golünü attı.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

UĞUR MELEKE VE BANU YELKOVAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında sergilediği oyunu Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: TORREIRA VE OSIMHEN HAYATLARINDAKİ İLK MAÇI OYNUYORMUŞÇASINA COŞKULULARDI

Dün akşam İstanbul’da kora kor bir mücadele izledik Alanya’yla Galatasaray arasında. “Amorim soslu Joao Pereira”, 3-4-2-1 dizilişiyle büyük takımlara güçlük çıkarmaya devam ediyor. Beşiktaş’ı ve Trabzon’u mağlup ettiler, Fenerbahçe’ye çelme taktılar. Galatasaray’a karşı ilk maçta çok şanssızlardı kaybederken. Dün de özellikle Ruan ve Hadergojnaj’la oyunu genişletip her iki kanattan defalarca sıkıntıya soktular lideri.

Ancak Galatasaray’ın rotasyonlu kadrosunda öyle adamlar var ki, onlar adeta rotasyonlar üstü! Torino’da uzatmalara kadar savaşan Torreira ve Osimhen, dün Alanya karşısında da hayatlarındaki ilk maçı oynuyormuşçasına coşkululardı. Bir gol-bir asistle oynadı her iki oyuncu da. Galatasaray’ın devre arası transferi Boey de özellikle ilk 45’te çok etkiliydi. Üç şut attı, iki kere fileleri havalandırdı, biri ofsayta takıldı. Onun transferi, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yolculuğuna da yardımcı olacak. Zira Boey’nin katılımı Sallai’yi özgürleştirdi. Macar jokeri Buruk ister orta sahada, ister önde kullanabilir gerektiğinde.

BANU YELKOVAN: REHAVET YORGANI KALKINCA GALİBİYET GELDİ

Beşli savunmayla sahaya çıkan, alanı daraltan ve maça cesur başlayan Alanyaspor karşısında belki ilk yarıda çok pozisyon bulamadı Galatasaray ama ilk 45 dakika bittiğinde biri VAR’dan dönen, iki gol kaydetmişti. Biri resmileşen gollerin ikisi de Torreira’nın asistiyle Boey’den geldi.

Çarşamba günü oynanan Juventus maçının 120 dakikalık fiziksel ve zihinsel yükünü bu maça nasıl taşıyacağı merak konusu olan ev sahibi Galatasaray, maça yorgun gibi başladı, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurdu, orta saha mücadelesi şeklinde ilerleyen maçta kontrolü eline aldı.

İlk yarının kırılma anı; kaleyi bulsa sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday pozisyonda, kendi yarı sahasında topu kapan Ui-Jo’nun kaleci Uğurcan’ın önde olduğunu fark etmesiyle denediği aşırtma vuruşuydu kuşkusuz.

RAHAT VE HUZURLU

Uğurcan'ın son anda çizgi üzerinde parmaklarının ucuyla çıkardığı top, kaleyi bulsa belki de devreye geride girecekti Galatasaray ama tam tersi oldu, 45+2’de gelen golle soyunma odasına rahat ve huzurlu girdi.

Daha önce de büyük maçlarda iyi futbol ortaya koyduğuna şahit olduğumuz Alanyaspor, ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada Mounie ile skoru yeniden dengeledi ve maçı sıfırladı. Ancak bu gol skoru eşitlerken, Galatasaray’ın üzerindeki rehavet yorganını kaldıran bir alarm sinyali gibi oldu.

Oyunun dengesi Galatasaray’a evrildi. Osimhen’in başı çektiği, baskı yaptığı, çoğunu yarattığı pozisyonlardan birinde, onun röveşatası gol olmadı ama ondan seken top Torreira’nın golü olarak ağları buldu. Osimhen’in maç boyunca aradığı gol 83’te geldi ve maçın skoru netleşti.

Alanyaspor’un da zaman zaman etkili olduğu maçta, Galatasaray belki en göz alıcı futboluu oynamadı. Ama yorgun bir haftanın sonunda hata yapmadı ve haftayı 3 puanla kapatmış oldu.