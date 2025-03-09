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Alanyaspor-Galatasaray maçında tansiyon yükseldi! Günay Güvenç kırmızı kart gördü!

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#Galatasaray#Alanyaspor#Günay Güvenç
Alanyaspor-Galatasaray maçında tansiyon yükseldi Günay Güvenç kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 21:48

Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Tonny Vilhena'nın atmış olduğu golle 1-0 tamamlanırken, soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmada sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, müsabakanın hakemi Yasin Kol'a yoğun itirazlarda bulundu. 

Olayların ardından maçın hakemi Yasin Kol, kartına başvurarak Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'e kırmızı gösterdi.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Günay Güvenç

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