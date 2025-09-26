×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı! Singo’nun çalımı sürpriz değil

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor-Galatasaray#Icardi#Singo
Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı Singo’nun çalımı sürpriz değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 21:32

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken Icardi için olay istatistik ortaya çıkarken, Singo'nun asistinde de Monaco sürprizi görüldü.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahne aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan sarı kırmızılılar, 23. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle öne geçti. Aslan, devreyi 1-0 üstün kapattı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi de aynı skorla kazandı.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı Singo’nun çalımı sürpriz değil

Icardi durdurulamıyor

Arjantinli yıldız, bu golle birlikte ligde çıktığı 6 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu. Sezon başından bu yana Osimhen’in yokluğunda Galatasaray’ın en önemli skor silahı olan Icardi, istikrarlı performansıyla yine fark yarattı.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı Singo’nun çalımı sürpriz değil

Haberin Devamı

İnanılmaz istatistik

Galatasaray’a transferinden bu yana sarı kırmızılı formayla 71 resmi maçta görev yapan Icardi, zaman zaman sakatlık problemleri nedeniyle 41 karşılaşmayı kaçırdı ancak sahada olduğu dönemlerde müthiş bir verim ortaya koydu.

Gözden KaçmasınCedi Osman, Hürriyete konuştu: 12 Dev Adam efsanesi yeniden canlandı Şampiyonaya damgamızı vurdukCedi Osman, Hürriyet'e konuştu: 12 Dev Adam efsanesi yeniden canlandı! Şampiyonaya damgamızı vurdukHaberi görüntüle

71 maçta 56 gol atan ve 19 asist yapan deneyimli forvet, toplamda 75 gole katkı sağladı. Böylece oynadığı maç sayısından daha fazla skor katkısı vererek ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı Singo’nun çalımı sürpriz değil

Taraftarın sevgilisi

Sarı kırmızılı tribünlerin gözdesi haline gelen Icardi, sadece attığı gollerle değil, büyük maçlardaki kritik performanslarıyla da taraftarın gönlünde taht kurdu. Süper Lig’de, Şampiyonlar Ligi’nde ve derbilerde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Arjantinli golcü, Alanyaspor deplasmanında da takımını sırtlamayı başardı.

Gözden KaçmasınUEFA, İsrailin men cezasını görüşecek Acil toplantıda karar verilecekUEFA, İsrail'in men cezasını görüşecek! Acil toplantıda karar verilecekHaberi görüntüle

Galatasaray’ın hücum lideri

Teknik direktörü Okan Buruk'un oyun planında merkezi rol oynayan Icardi, takım arkadaşlarını da hücumda beslemeyi sürdürüyor.

Gözden KaçmasınCaner Erkinin cezası belli oldu Takım arkadaşına tokat atması sonrası Sakaryaspor açıkladıCaner Erkin'in cezası belli oldu! Takım arkadaşına tokat atması sonrası Sakaryaspor açıkladıHaberi görüntüle

Singo'nun çalımı sürpriz değil

Icardi’nin golüyle beraber Singo’nun çalımı da maça damga vuran enstantanelerden biri oldu.

Haberin Devamı

Yıldız oyuncu, Alanyasporlu Yusuf Özdemir’in üstüden topu aşırmış ve sonrasında ceza sahası içinde bulunan Icardi’ye asist yapmıştı.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı Singo’nun çalımı sürpriz değil

Singo’nun aynı çalımı, Galatasaray’dan bir önceki takımı Monaco karşısında da yaptığı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı futbolcu, 2024 yılında da PSG’nin yıldızı Barcola’nın üzerinden topu aşırarak çalım atmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor-Galatasaray#Icardi#Singo

BAKMADAN GEÇME!