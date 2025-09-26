Alanyaspor-Galatasaray maçında Icardi gol attı olay istatistik ortaya çıktı! Singo’nun çalımı sürpriz değil

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahne aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan sarı kırmızılılar, 23. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle öne geçti. Aslan, devreyi 1-0 üstün kapattı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi de aynı skorla kazandı.

Icardi durdurulamıyor

Arjantinli yıldız, bu golle birlikte ligde çıktığı 6 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu. Sezon başından bu yana Osimhen’in yokluğunda Galatasaray’ın en önemli skor silahı olan Icardi, istikrarlı performansıyla yine fark yarattı.

Haberin Devamı

İnanılmaz istatistik

Galatasaray’a transferinden bu yana sarı kırmızılı formayla 71 resmi maçta görev yapan Icardi, zaman zaman sakatlık problemleri nedeniyle 41 karşılaşmayı kaçırdı ancak sahada olduğu dönemlerde müthiş bir verim ortaya koydu.

71 maçta 56 gol atan ve 19 asist yapan deneyimli forvet, toplamda 75 gole katkı sağladı. Böylece oynadığı maç sayısından daha fazla skor katkısı vererek ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

Taraftarın sevgilisi

Sarı kırmızılı tribünlerin gözdesi haline gelen Icardi, sadece attığı gollerle değil, büyük maçlardaki kritik performanslarıyla da taraftarın gönlünde taht kurdu. Süper Lig’de, Şampiyonlar Ligi’nde ve derbilerde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Arjantinli golcü, Alanyaspor deplasmanında da takımını sırtlamayı başardı.

Galatasaray’ın hücum lideri

Teknik direktörü Okan Buruk'un oyun planında merkezi rol oynayan Icardi, takım arkadaşlarını da hücumda beslemeyi sürdürüyor.

Singo'nun çalımı sürpriz değil

Icardi’nin golüyle beraber Singo’nun çalımı da maça damga vuran enstantanelerden biri oldu.

Haberin Devamı

Yıldız oyuncu, Alanyasporlu Yusuf Özdemir’in üstüden topu aşırmış ve sonrasında ceza sahası içinde bulunan Icardi’ye asist yapmıştı.

Singo’nun aynı çalımı, Galatasaray’dan bir önceki takımı Monaco karşısında da yaptığı ortaya çıktı.

Singo with an EPIC move over Barcola 🇨🇮🎩🥵 pic.twitter.com/r6HXFLmZlD — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 3, 2024

Sarı kırmızılı futbolcu, 2024 yılında da PSG’nin yıldızı Barcola’nın üzerinden topu aşırarak çalım atmıştı.