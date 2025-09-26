×
Alanyaspor-Galatasaray maçına Uğurcan Çakır damga vurdu! Rekor egale etti

Güncelleme Tarihi:

#Uğurcan Çakır#Galatasaray#Alanyaspor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 22:22

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, Alanyaspor deplasmanında yıldızlaştı. Milli eldiven, kendi rekorunu egale etti.

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu. Zorlu deplasmanda sarı kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın tek golü 23. dakikada geldi. Sağ kanatta etkili bindirme yapan Singo’nun ortasında ceza sahasında Mauro Icardi, şık vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Bu gol, hem skoru belirledi hem de Galatasaray’a 3 puanı getirdi.

UĞURCAN REKORU EGALE ETTİ

Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Alanyaspor’un özellikle ikinci yarıda geliştirdiği ataklarda kalesinde adeta devleşen milli file bekçisi, tam 8 kritik kurtarışa imza attı.

Bu performansıyla Süper Lig tarihinde kendi kurtarış sayı rekorunu egale eden Uğurcan, takımını ayakta tutan isim oldu.

TRANSFER TARTIŞMALARINA SAHADA YANIT

Galatasaray, sezon başında Uğurcan Çakır’ı 27.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna katmış, bu transfer uzun süre tartışmalara yol açmıştı.

Ancak milli kaleci, sergilediği performansla eleştirilere yanıtı sahada verdi.

 

 

#Uğurcan Çakır#Galatasaray#Alanyaspor

