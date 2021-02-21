Alanyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! 'Fatih Terim, UEFA Kupası kazandığında bile...'

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Hürriyet yazarları Kanat Atkaya ve İlker Yasin ise karşılaşmayı böyle değerlendirdi...

KANAT ATKAYA: ''NİHAYET TERSİ DÜZE ÇEVİRDİ''

Futbol jargonunda sevmediğim “kısa yollu açıklamalar” arasında “O takım bize ters” klişesinin güzide bir yeri vardır. “Rakibi çözememek”, “direnç kırıcı hamle üretememek”, “konsantre olamamak” ve hayya “basireti bağlanmak” bile daha iyi bir açıklamadır. Duyduğum zaman “Ne demek tersimize geliyor? Sen de ona ters gelecek bir çözüm üret” demek gelir içimden ki Fatih Terim de buna benzer bir şey demiş olmalı. Sadece bu sezon iki kez İstanbul’da yenildiği, uzun süredir diş geçiremediği Alanyaspor karşısında deyim yerindeyse bugüne kadar yaptığının tam tersini yaptı Galatasaray.

ACAR GOLCÜ MOSTAFA

Rakibin üstüne yaldır yaldır gitmek yerine topu Alanyaspor’a bırakıp, uzun toplarla, diyagonal paslarla gardını düşürmeyi hedefledi. İlk yarı sona erdiğinde topla oynama oranı yüzde 36 idi fakat ne gam! Galatasaray’ın özellikle 18’inci dakikada golü bulana kadar sergilediği “ters” oyunun kahramanı Mostafa Mohammed oldu. Baskıya, savunmaya katkı verdi, takımını atağa hazırladı, Onyekuru’ya asiste dönüşmemesine hayıflanılacak güzellikte bir pas verdi, kendi ürettiği pozisyonda direğe takılmasa golü de bulacaktı acar golcü Mostafa. Yedlin’in müthiş uzun pasını iki hamlede Emre Kılınç ile gole çeviren Galatasaray, “ters” oyununun sağlamasını da yapmış oldu. İlk yarıda Alanyaspor da gol için zorladı, direğe takıldı fakat terazide üstün olan taraf Galatasaray’dı.

MUSLERA EFSANE OYNADI

İkinci yarıda da Galatasaray topu rakibe bıraktı, gol için hamle haklarını kullandı, oynun iplerini böyle tutmaya çalıştı. Alanyaspor özellikle Galatasaray’ın yorgunluk emaresi göstermesiyle birlikte müthiş bir baskı kurdu, rakibi kendi sahasında yordu. Terim bu çok bariz yorgunluğa karşı oyuncu değişikliği hamlesini 78’inci dakikaya kadar cebinde tutmayı tercih etti. Alanyaspor maçın kalan kısmında muazzam bir baskı kurdu, sürekli el artırdı, canını dişine takarak rakibini zorladı fakat Galatasaray’ın direncini kıramadı, bir kez daha efsane oynayan Muslera’yı aşamadı.Lider Galatasaray çok zorlu bir deplasman bilmecesini, ligin en zorlu problemlerinden birini çözdü, “ters” oynayarak düze çıkmayı başardı... Çok önemli bir engel açmanın rahatlığıyla, birikmiş bir hesabı kapatmanın huzuruyla evine dönüyor; “Bravo!” demek gerek.

İLKER YASİN: ''GALATASARAY'IN FUTBOL ESARETİ''

G.Saray savunmada kazandı. Maçın ilk 25 dakikasındaki futbolu, geride kalan 75+uzatma dakikalarında da oynama şansı buldu G.Saray. Ama oynayamadı. Maçın başında özellikle Caulker’ın arkasına atılan uzun mesafeli diyagonal topların tekrarlanmaması, rakip defans üzerine kontra ile gidilmemesi, gol vuruşları yanında asist ve duvar özellikleri olan Mostafa Mohamed’in kullanamaması, topla buluşturamaması, yani G.Saray kenar yönetiminin maç başındaki oyun ritmini unutması Alanya’ya özellikle ikinci yarının tamamında rakip üzerinde büyük baskı imkanı verdi. Ev sahibi takımın özgüveni yükseldi.

SALiH DiREĞE TAKILDI

5. dakikada Mohamed’in direkten dönen topu öncesinde rakipten kurtuluşu ve de ayak içiyle harika vuruşu Mısırlı’nın G. Saray’a çok para kazandıracağının ilk işaretlerinden biri olabilir. 18’de Alanya defansının sağında açılan koridora bu sefer Mohamed’in yerine Emre Kılınç girdi ve iki darbeli vuruşla golü getirdi. O gol öncesinde Salih’in direkten dönen topu da Alanya’nın maç boyunca gole en çok yaklaştığı andı.

MOHAMED iŞLEVSiZ KALDI

Ve ikinci yarı G.Saray sahasında, kalesinde oynandı. Terim, atılan golün üstüne yatmak, en iyi skorun en iyi futbola yeğ tutulduğunu göstermek istiyor gibiydi. Bu durumda Mohamed işlevsiz kaldı. Onyekuru geniş alan bulamadı, istediği pasları alamadı. İkinci devre Alanya bastırdı, G.Saray bütün hatlarıyla savunmada kaldı. Maç adeta tek kale oynandı. Dünkü skoru koruma odaklı oyunda hücum için alınan Mohamed, Onyekuru ve Fernandes’ten verim almak zorlaştı haliyle. Luyindama, Marcao, Ömer ve Etebo’nun yükü de arttı. Son dakikalarda Alanya’nın yoğun baskısı altında Muslera kurtarışlarıyla sahne almasa bir gol ile G.Saray yıkılacak ve Terim maçın yüzde 25’inde topla oynayan takımın hocası olarak başka hikayeler yaratacaktı kuşkusuz.

BU 3 PUANIN ANLAMI BÜYÜK

Zorbay Küçük’te gelecek görüyorum ama dün 23’te Onyekuru’ya Umut’un darbesi bir penaltıydı. 35’te Babacar’ın topa müdahalesi kötü niyetli değil ama ayak darbesinin Luyindama’nın başına teması bir kırmızı kart olabilir. Ve Terim 5 dakikalık Luyindama tedavisinin sonrasında hakeme yaptığı el hareketleriyle bir başka hikayeye kapı aralayabilirdi. Son iki lig maçını kaybettiği, 10 gün önce kupada elendiği Alanya önünde deplasmanda alınan 3 puanın çok büyük anlamı var kuşkusuz. Ama ne olursa olsun bildiğim Terim’in dün geceki futbol esaretini ne Şampiyonlar Ligi maçlarında ne UEFA Kupası’nın kazanıldığı yolda Avrupa’nın devlerine karşı yapılan maçlarda gördüm.

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