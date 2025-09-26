Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Singo, Uğurcan Çakır ve Icardi konuştu: 15-20 sene önce 77 kiloydum!

Haberin Devamı

Galatasaray, süper Lig’in 7. Haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Icardi ve Singo açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların iki yıldızının açıklamaları şu şekilde oldu:

Mauro Icardi:

Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var.

Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak.

Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta.

Wilfried Singo:

Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik.

(Asist öncesi çalımı hakkında) Bizim çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız.

Uğurcan Çakır:

Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor.

"GÜNAY GÜVENÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

"Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık. Günay ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız.