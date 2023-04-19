Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk iddiası! Herkes Icardi'yi konuşurken gizli kurtarıcı, ilginç detay... "Tesadüf olamaz, o anı görüp..."

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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 17. dakikada Efecan Karaca'nın penaltı golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi.

Mauro Icardi, 42. dakikada sahneye çıktı ve takımını devre arasına 2-1 önde götüren golü kaydetti. Galatasaray, 48. dakikada Mertens ile farkı 2'ye çıkarırken son sözü 63. dakikada Milot Rashica söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 69'a yükseldi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkı 9'a çıktı. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

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MERTENS DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 30. hafta maçında Dries Mertens'in performansı çok konuşuldu.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Mertens, skor 1-1 iken şık pasıyla topu Icardi'yi buluşturdu. Arjantinli yıldız da attığı golle takımını öne geçirdi.

Takımının ikinci golünde asisti yapan Mertens, 48. dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Böylece yıldız isim 1 gol, 1 asistle mücadeleyi tamamladı.

İLK KEZ BAŞARDI

Ayrıca Dries Mertens, Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Alanyaspor ağlarına göndermiş oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada Mertens'e övgülerde bulundu.

UĞUR MELEKE: TAKIM SIKIŞTIĞINDA DEVREYE MERTENS GİRİYOR

Herkesin vites küçülttüğü anı görüp o anda vites artırıyor.

Malumunuz Süper Lig, üç sezondur farklı takım sayılarıyla oynanıyor. Önümüzdeki sezon da 20 takımlı olacak bildiğimiz kadarıyla. Maç sayısındaki artış hayatımıza hafta içi lig mesaisini soktu, bu da şüphesiz ki teknik adamların işini biraz karmaşıklaştırdı. Örneğin Galatasaray cuma günü Kayseri’yle, salı Alanya ile oynadı. Pazar da Karagümrük karşısına çıkacak. Okan Buruk, 9 gün içinde yapılacak bu 3 maç/270 dakikayı aynı 11 adamla oynamayacak haliyle. Kadrosunda derinliği arayacak, sıkışık fikstürde gözü parlayanı bulmaya çalışacak.

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ÇOK FAZLA GOL ATMIYOR AMA...

İşte tam da bu noktada Dries Mertens sahneye çıkıyor enteresan bir şekilde. Deneyimli Belçikalı aslında çok fazla gol atmıyor, ama deyim yerindeyse her sıkışıklıkta devreye giriyor! 2022’nin sonunda Süper Lig’de ilk kez hafta içi mesaisi oynanıyor, Mertens o sıkışık fikstürde 25 Aralık’ta (dini bayramında) İstanbulspor’a karşı asist yapıyor, 29 Aralık Perşembe günü Sivas’ta gol atıyor. 4 Ocak Çarşamba akşamı da Ankaragücü’ne karşı asist yapıyor. Mertens’in skor katkısı yaptığı üst üste bu üç maçı da Galatasaray, 2-1’lik skorlarla kazanıyor.

MÜTHiŞ BiR PROFESYONEL

Süper Lig’de ocak sonunda ikinci bir hafta içi mesaisi yaşanıyor. Galatasaray, 28 Ocak-5 Şubat arası 8 günde üç müsabaka oynuyor. Hepsinden galip ayrılıyor. Ve yine Mertens, bu süreçte Giresun ve Trabzon’a birer gol atıyor. Mertens’in Alanya’ya karşı golleri de hafta içinde: Önce 17 Ocak salı akşamı 1 gol-1 asistle oynuyor kupada. Dün de yine bir salı akşamı 1 gol ve 2 asistle devreye giriyor. Sanırım hafta içi katkısının bu kadarı tesadüf olamaz. Mertens müthiş bir profesyonel. Ve herkesin vites küçülttüğü anı görüp o anda vites artırıyor Belçikalı.

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iSTiKRARLI VE ÇOK FORMDA

Galatasaray’ın da bu sezonki farkı bu galiba: Ligin en formda kalecisine, en formda stoper ikilisine, en formda ön liberosuna ve santrforuna sahipler. Bir maçı Icardi, birini Mertens, bir diğerini Kerem alıp koyabiliyor cebine. Hem organizasyonunuz istikrarlı, hem de bireysel form durumlarınız stabilse, şampiyonluk hikayeleri de genelde böyle yazılıyor zaten.

BANU YELKOVAN: ŞAMPİYONLUK KOŞUSUNA DEVAM

Okan Buruk makus talihini yenmeyi başardı.

İlk golü erken buldukları, devreye bir farkla da olsa önde girdikleri, ancak bir türlü skoru rahatlatamadıkları maçın ikinci yarısına, takımının ikinci golünü atan Icardi’nin yerine Alper Yılmaz’la çıkan Galatasaray’ın taraftarlarının kafasında yarattığı ‘Neden?’ sorusunu, ‘Neyse ya’ ile yer değiştirtmesi 3 dakika sürdü.

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Kerem’in pasıyla ceza sahasının hemen dışında buluşan Mertens yerden gelen topu sert vuruşla (bu sezon kendisinin altıncı golü olarak) ağlara gönderirken, Kerem de 14. dakikada Abdülkerim’e attırdığı ilk golden sonra karşılaşmanın üçüncü golünün de asistini yapmış oldu.

HOCALARIN iLGiNÇ REKABETi

Süper Lig’de teknik direktör olarak çıktığı dört Alanyaspor deplasmanından galibiyet çıkaramayan Okan Buruk ile Galatasaray’a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Ersun Yanal arasında da kendi istatistikleri açısından ilginç bir rekabet vardı. Dakika 63’te sezonun en istikrarlı ayakları sıralamasında en birinci yazılabilecek Rashica’nın skoru 4-1’e getiren golünü atmasıyla rahat bir nefes alan ve makus talihini kıran Buruk oldu.

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ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTiRDi

Francesco Farioli’den devraldığı Alanyaspor koltuğuna Başakşehir galibiyetiyle hızlı başlamış olsa da sonrasında takımın bir ileri iki geri temposunu ve dengesiz skorlarını fazla değiştiremeyen Ersun Yanal’ın takımı ilk yarıda bir noktaya kadar başa baş götürmeye çalıştığı maçın ikinci yarısında rakibinin üstünlüğünü ve oyununu tamamen kabul etti.

DAHA FARKLI KAZANABiLiRDi

İstanbul takımlarına karşı şansı zaten oldum olası çok da yaver gitmeyen Alanyaspor, lider Galatasaray’ın ligde yenemediği tek takımdı, sarı kırmızılılar bu istatistiği farklı bir skorla geride bırakmış oldu, kaleci Runarsson gününde olmasa ikinci yarıda skor daha da artabilirdi.

G.Saray iki hafta üst üste gösterişli skorlarla devam ettiği şampiyonluk koşusuna hatasız devam ederken, attığı golden sonra adalesinde rahatsızlık hisseden Icardi’nin de riske edilmemek için oyundan alındığı ilerleyen dakikalarda öğrenildi.