Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki yedi karşılaşmada galip gelememişti. Bu sezon Alanyaspor'a Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yenilen Galatasaray, en son 2016/17 sezonunda Başakşehir'den üç mağlubiyet almıştı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, bu sezon iç sahada üst üste dört galibiyet alamadı. Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Galatasaray, son yenilgisini gol atamadığı son karşılaşmada aldı.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, öncesinde beş maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Alanyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son yedi golün tamamı ya ilk yarıların, ya da maçların son üç dakikalık bölümlerinde geldi. Alanyaspor forveti Mustafa Pektemek, resmi maçlarda Galatasaray'a karşı sahada kaldığı son 249 dakikada dört gol kaydetti.

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde birer gol katkısı yaptı. Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı ilk dört Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor. Alanyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını altı gol yiyerek kaybeden Fatih Terim, daha önceki dört karşılaşmada mağlup olmamış ve rakibine sadece üç gol izni vermişti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BU SEZONKİ 3. MAÇ

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi.

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maçlık ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren ve Antalya kampına dahil edilmesine rağmen henüz takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli'nin de süre alması beklenmiyor.

Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGDE 10. RANDEVU

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, Alanya temsilcisiyle yaptığı ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Ligdeki son 2 randevuda ise gülen taraf Alanyaspor oldu.

Geride kalan 9 maçta sarı-kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Bir maçı ev sahibi ekip üstün bitirirken 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 9 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Alanyaspor, sahasındaki son 2 maçta rakibine yenilmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda turuncu-yeşilli takımın 5 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verebildi.