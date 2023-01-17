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Canlı anlatım: Alanyaspor-Galatasaray maçı (Türkiye Kupası)

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#Alanyaspor-Galatasaray Maçı#Maç
Canlı anlatım: Alanyaspor-Galatasaray maçı (Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 17:22

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşmada tur atlayan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyapor ile kupada 4. kez rakip oldu.

Maçta ilk devre oynanıyor

Alanyaspor 0-0 Galatasaray

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 20:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Balkovec, Fatih, Yusuf, Lusamba, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Eduardo.

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.

KUPADA 4. MAÇ

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Alanyaspor'un 6 golüne, Galatasaray 5 golle karşılık verdi.

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Galatasaray ile Alanyaspor arasında son olarak ligde bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

10 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı-kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

 

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#Alanyaspor-Galatasaray Maçı#Maç

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