Deplasmanda üç maçtır galip gelemeyen Galatasaray, 2003/04'ten bu yana Fatih Terim yönetiminde aynı sezonda dört maçlık dış saha galibiyet hasreti yaşamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı yaptıran ve penaltı golü yiyen takım Alanyaspor. Galatasaray ise en fazla penaltı kazanan ve beyaz noktadan fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer kırmızı kart gördü.

Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Alanyaspor sol beki Fabrice N'Sakala, lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Alanyaspor'a rakip olduğu son beş resmi maçın dördünde birer gole doğrudan katkı sağladı.

Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla iki gol birden attığı tek Süper Lig maçındaki rakibi eski takımı Alanyaspor'du. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, tek galibiyetini bu sezon sahasında aldı.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor müsabakası saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.

Adem Büyük dönüyor

Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören ve sonraki davranışlarından dolayı 2 maç daha men cezası verilen Adem Büyük, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

İki futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor ile bu sezonki 4. maç

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.

İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 8. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. Altıncı müsabaka beraberlikle sona ererken son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.