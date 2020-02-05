Alanyaspor Galatasaray kupa maçı saat kaçta canlı izlenecek ve hangi kanalda?

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Falcao, Saracchi ve Andone maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Oynekuru

Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek.Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray'da Andone Alanya kafilesine dahil edildi

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Andone, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la bugün oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Rumen santrfor Florin Andone, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'la bugün oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Jesse Sekidika'yı yakından tanıyalım...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, Alanya kafilesi belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Rumen golcü Florin Andone de kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde hava yoluyla Alanya'ya gidecek.