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Alanyaspor Fenerbahçe maçında Talisca'ya su şişesi atıldı!

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#Alanyaspor Fenerbahçe Maçı#Talisca'ya Su Şişesi#Süper Lig
Alanyaspor Fenerbahçe maçında Taliscaya su şişesi atıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 17:51

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı lacivertlilerin yeni transferi Anderson Taliscaü 43. dakikada golü kaydetti. Anderson Talisca, attığı gol sonrası korner direğinin çevresinde golü kutlarken, Alanyaspor tribünlerinden su şişesi atıldı. Brezilyalı futbolcu, kısa süreli sakatlık geçirdi.

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Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Anderson Talisca büyük bir şok yaşadı.

42. dakikada Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Talisca, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Yusuf Karagöz'ün sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Szymanski'nin ardından ikinci golü atan ve Fenerbahçe'yi rahatlatan Anderson Talisca gol sevinci yaşadığı sırada tribünlerden atılan bir cisim ile yerde kaldı.

Alanyaspor Fenerbahçe maçında Taliscaya su şişesi atıldı


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Yayıncı kuruluşun tekrar gösterdiği görüntülerde kafasına su şişesi isabet ettiği görülen Talisca bir süre acı içinde yerde kaldı.

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Fenerbahçeli taraftarlar Alanyaspor tribünlerinden Talisca'ya atılan cisim nedeniyle sosyal medyada tepki gösterdi.

Alanyaspor Fenerbahçe maçında Taliscaya su şişesi atıldı
Alanyaspor Fenerbahçe maçında Taliscaya su şişesi atıldı




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#Alanyaspor Fenerbahçe Maçı#Talisca'ya Su Şişesi#Süper Lig

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