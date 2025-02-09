Alanyaspor Fenerbahçe maçında Talisca'ya su şişesi atıldı!

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Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Anderson Talisca büyük bir şok yaşadı.

42. dakikada Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Talisca, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Yusuf Karagöz'ün sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Szymanski'nin ardından ikinci golü atan ve Fenerbahçe'yi rahatlatan Anderson Talisca gol sevinci yaşadığı sırada tribünlerden atılan bir cisim ile yerde kaldı.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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Yayıncı kuruluşun tekrar gösterdiği görüntülerde kafasına su şişesi isabet ettiği görülen Talisca bir süre acı içinde yerde kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar Alanyaspor tribünlerinden Talisca'ya atılan cisim nedeniyle sosyal medyada tepki gösterdi.

