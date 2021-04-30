Alanyaspor-Fenerbahçe maçında rakamların lideri Salih Uçan!
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Salih Uçan'ın performansı dikkat çekti.
Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin formda ismi Salih Uçan, mücadelede en çok çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak öne çıktı.
4- Salih Uçan, girdiği 4 çalım denemesinde de başarılı oldu.
15'İN 10'UNU KAZANDI
10- Salih Uçan, 15 ikili mücadelenin 10’unu kazandı.
78- Alanya’da Caulker, 83 pasın 78’inde isabet sağladı.
96- Siopis, karşılaşmada en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu oldu.
EN ÇOK TOPLA BULUŞAN OYUNCU
96- Caulker, mücadelede en fazla sayıda topla buluşan futbolcu olmayı başardı.
4- F.Bahçe’de Pelkas, Alanya’da Salih ve Davidson en çok şutu çekti.
3- Ozan Tufan ve Salih Uçan, müsabakada en çok top kapan futbolcular olarak öne çıktı.