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GeriFutbol Alanyaspor-Fenerbahçe maçında rakamların lideri Salih Uçan!
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında rakamların lideri Salih Uçan!

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında rakamların lideri Salih Uçan!

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Salih Uçan'ın performansı dikkat çekti.

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin formda ismi Salih Uçan, mücadelede en çok çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak öne çıktı.

4- Salih Uçan, girdiği 4 çalım denemesinde de başarılı oldu.

15'İN 10'UNU KAZANDI

10- Salih Uçan, 15 ikili mücadelenin 10’unu kazandı.

78- Alanya’da Caulker, 83 pasın 78’inde isabet sağladı.

96- Siopis, karşılaşmada en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu oldu.

EN ÇOK TOPLA BULUŞAN OYUNCU

96- Caulker, mücadelede en fazla sayıda topla buluşan futbolcu olmayı başardı.

4- F.Bahçe’de Pelkas, Alanya’da Salih ve Davidson en çok şutu çekti.

3- Ozan Tufan ve Salih Uçan, müsabakada en çok top kapan futbolcular olarak öne çıktı.

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