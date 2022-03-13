Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Altay Bayındır tarihe geçti! Önce kurtardı, sonra asist... Tam 11 sezon sonra bir ilk...

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Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 29. hafta maçına Altay Bayındır damga vurdu.

ÖNCE KURTARDI

Fenerbahçe, 26. dakikada Alanyaspor karşısında öne geçerken golden yalnızca 3 dakika önce Altay Bayındır sahneye çıktı.

Milli kaleci, 1 dakika içerisinde 3 kritik kurtarışla skoru 0-0'da tutmayı başardı.

SONRA GOL PASI VERDİ

Altay Bayındır, kendi ceza sahası çizgisinin hemen dışından verdiği pasla Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi.

Bu gol pasıyla birlikte Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu

11 SEZON SONRA BİR İLK

Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Alanyaspor karşısında yapan Altay Bayındır, 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

GOLDEN SONRA DA KURTARIŞLAR DEVAM ETTİ

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Rossi'nin golünde asisti yapan Altay, sonrasında Alanyaspor'un tehlikeli pozisyonlarında kalesinde gole izin vermedi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor karşısında asist yapan ve önemli kurtarışlara imza atan Altay Bayındır hakkında övgü dolu paylaşımlar yaptı.

GOLDEN SONRA TEBRİK VE BÜYÜK SEVİNÇ

Rossi'nin golü sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Altay Bayındır'a el kol hareketleriyle tebrik ederken genç kaleci de yedek kulübesine koşarak sevincini paylaştı.