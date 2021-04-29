Alanyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor- Fenerbahçe maçı saat ve kanal bilgisi

Süper Lig’in 38’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bugün saat 20.30’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Alanyaspor- Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamayan Alanyaspor, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, bunların 4’ünde rakip kaleye gol atamadı. Alanyaspor geçen hafta Medipol Başakşehir, bu hafta Fenerbahçe ve haftaya da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken üç hafta üst üste İstanbul takımlarıyla karşılaşmış olacak.

ALANYASPOR EVİNDEKİ SON İKİ MAÇI DA KAZANDI

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek lig tarihinde 9 kez karşı karşıya geldiği rakibine yalnızca 2 kez evinde ağırladığı maçta üstünlük sağlayabildi. Alanya’da oynanan ilk iki maçı Fenerbahçe son iki maçı da Alanyaspor kazandı. İki rakip arasında galibiyet sayısı üstün olan taraf Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takımın 5, turuncu yeşilli takımın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Öte yandan ligin bu ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe evinde 2-1’lik skorla kazandı. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi. İki takım arasında en farklı galibiyeti Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda 4-1’lik skorla Alanya’da aldı. Aytemiz Alanyaspor ise rakibini 2019-2020 sezonunda evinde 3-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 oyuncu kart sınırında



Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Alanyaspor ile 10. randevu



Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.