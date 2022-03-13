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Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Alanyaspor#Fenerbahçe
Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Alanyaspor Fenerbahçe maçı, puan tablosunda alt alta yer alan iki takım karşı karşıya gelecek. Farioli ve İsmail Kartal'ın en iyi 11 ile çıkacağı sahada, hedef 3 puan olacak. Daha önce 15 kez karşılaşan iki takım, 5 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Kalan 10 karşılaşmanın 4'ünden Alanyaspor, 6'sından ise Fenerbahçe galip ayrıldı. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Alanyaspor Fenerbahçe maçı, her iki takım için büyük önem arz edecek. Üst sıraları zorlayan Alanyaspor, evinde oynamanın avantajını sürecek. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Borja, Mevlja, Milunovic, Awaziem, Fer, Umut, Oğuz, Efecan, Efkan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Crespo, Osayi, Ozan Tufan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

ÇAVUŞOĞLU: GALİBİYET İÇİNM SAHAYA ÇIKIYORUZ

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yaptı. Taraftarı Fenerbahçe maçında destek vermeye davet eden Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu, bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız. Umarız gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Taraftarlarımızdan takımlarını desteklemelerini rica ediyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ PROTOKOL VE VIP TRİBÜNÜNE GİRME TALEPLERİNE TEPKİ

Kendilerini üzen bazı konular olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Lig ve kupa maçlarımıza gelmeyen bazı kişiler, özellikle tuttukları takım maçlarında, ücretsiz şekilde protokol ve VIP tribününe girmek için kulübümüze talepte bulunuyor. Bunu hem üzücü, hem de komik buluyorum. Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sevdadan vazgeçmelisiniz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün sabit gelir kaynaklarının olmadığını kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "6 yıldır bu kulübü Süper Lig’de mucizevi bir şekilde taşıyoruz. Hiç kimse bunu göz ardı edemez. Bize destek veren, sponsorlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak kulübe katkısı olmadan sadece derbi maçlarda tuttukları takımın maçlarına gelecekler diye kulüpten talepte bulunmalarını doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha taraftarlarımızı yarınki güzel maça davet ediyor ve tribünleri doldurmalarını rica ediyorum." 

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#Alanyaspor#Fenerbahçe

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