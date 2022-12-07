Canlı: Alanyaspor Fenerbahçe maçı

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Fenerbahçe, Dünya Kupası arası hazırlık kapsamında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Alanyaspor: 0
Fenerbahçe: 4
Goller: 28' İrfan Can Kahveci, 41' Serdar Dursun, 47' Lincoln, 51' Serdar Dursun
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.
Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Rossi, İrfan Can, King, Serdar Dursun.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ve Fenerbahçe, saat 19.00'da hazırlık mücadelesi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.