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Canlı: Alanyaspor Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı
Canlı: Alanyaspor Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 09:33

Alanyaspor ile Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, Dünya Kupası arası hazırlık kapsamında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Alanyaspor: 0

Fenerbahçe: 4

Goller: 28' İrfan Can Kahveci, 41' Serdar Dursun, 47' Lincoln, 51' Serdar Dursun

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.

Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Rossi, İrfan Can, King, Serdar Dursun.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ve Fenerbahçe, saat 19.00'da hazırlık mücadelesi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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#Alanyaspor#Fenerbahçe #Hazırlık Maçı

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