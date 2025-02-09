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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ligde 18. randevu! Alanyaspor – Fenerbahçe muhtemel 11’leri…

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#Alanyaspor - Fenerbahçe#Süper Lig 23. Hafta#Alanyaspor - Fenerbahçe Hangi Kanalda
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ligde 18. randevu Alanyaspor – Fenerbahçe muhtemel 11’leri…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:41

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler tarafından sorgulanıyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 21 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, bu müsabakayı da kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte yayın saati ve kanalı…

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı Trendyol Süper Lig 23. haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Transfer sezonuna kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenebahçe, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın yollarını arıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Öte yandan Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Youssef En-Nesyri karşılaşmada oynamayacak. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 9 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başlayacak mücadele hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ligde 18. randevu Alanyaspor – Fenerbahçe muhtemel 11’leri…

LİGDE 18. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kanarya’nın 37 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı Fenerbahçe, Dusan Tadic’in 2 ve Edin Dzeko’nun de 1 golüyle 3-0 kazandı.

YOUSSEF EN-NESYRİ CEZALI

Sarı-lacivertliler, takımın en golcü ismi Youssef En-Nesyri’den yararlanamayacak. Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Faslı futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde oynamayacak.

DIŞ SAHA KARNESİ

Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 11 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, 30 gol kaydetti. Kanarya, deplasmanda son maçını Adana Demirspor’a karşı oynarken rakibini 4-0 yendi.

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LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig’de son 2 maçını geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisinde 3 gollük ortalama yakaladı. Oynadığı 21 maçında 20’sinde fileleri havalandırmayı başaran sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti. Kanarya, bu performansıyla ligin en golcü takımı olarak zirvede bulunuyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ligde 18. randevu Alanyaspor – Fenerbahçe muhtemel 11’leri…

ALANYASPOR, EVİNDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Alanyaspor’da teknik direktör değişikliği sonrası iç sahada puan kaybı yaşanmadı. Deplasmanda son olarak Göztepe’yi mağlup eden Sami Uğurlu’nun öğrencileri evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sahasında son olarak ise Başakşehir’i 5-4 mağlup etti. Alanyaspor, ligde iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

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FENERBAHÇE’DE 3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

 

 

 

 

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