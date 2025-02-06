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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Alanyaspor Karagümrük maçı canlı izle

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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ZTK Alanyaspor Karagümrük maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 11:23

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor Karagümrük maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. Peki, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Alanyaspor Karagümrük maçı canlı izle bilgisi...

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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında 6 Şubat Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Alanyaspor Fatih Karagümrük canlı yayın detayları...

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18:30'da başlayacak. KArşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Davidson, Babacar, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Salibur, Sobiech

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